CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’ne ilişkin yaptığı açıklamada Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında gerçekleştirilen projede 2025 yılı verilerine dair dikkat çeken iddialar ortaya koydu.

Yavuzyılmaz, 2025 yılında garanti edilen araç geçiş sayısının 26 milyon 17 bin 676 olduğunu, gerçekleşen geçiş sayısının ise 27 milyon 554 bin 3’e ulaştığını belirtti. Buna rağmen Hazine tarafından görevli şirkete “fiyat farkı” adı altında yaklaşık 2 milyar 11 milyon lira ödeme yapıldığını savundu.

Söz konusu ödemenin nedenine ilişkin değerlendirmesinde Yavuzyılmaz, sözleşmede araç başına garanti edilen geçiş ücretinin 4 dolar artı KDV olarak belirlendiğini, ayrıca bu tutarın her yıl ABD Tüketici Fiyat Endeksi artışıyla güncellendiğini ifade etti. Bu nedenle sürücülerin ödediği ücret ile sözleşmede garanti edilen ücret arasındaki farkın kamu tarafından karşılandığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz ayrıca sözleşme gereği garanti edilen araç sayısının her yıl binde 5 oranında artırıldığını belirterek uygulamayı eleştirdi.