İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yönelik hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Akbaba, avukatı Uğur Poyraz eşliğinde savcılığa giderek ifadesini sundu.

İfade işleminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akbaba, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“İhanet mi, hakaret mi? Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’nde savcılığa ifade verdim. Yaşar Gürel, Bahçeli, bir de Erdoğan’a hakaret etmişim diye. İhanet edene, teröriste, hain işbirlikçilere hakaret iltifat kadar masum kalır. İhanetin bedeli olur. Yeni İçişleri Bakanı’nın “Süreci sabote etmeye kalkanlara müsaade etmeyeceğiz” sözü talimat kabul edildiyse; Meclis’te masayı kurduranlar, masada oturanlar, güvenliğimizi, huzurlu bütünlüğümüzü, bozmaya yönelik olarak hazırlanan raporla sabote etmişlerdir. Bu talimat masaya yönelik uygulanmalı.

Terörsüz Türkiye deyip ve Meclis’te kurulan masada yazılan rapor göstermiştir ki İhanet Masası tarafından; biz şehit aileleri, terörle mücadele gazileri rencide edildik, hakarete maruz kalan bizleriz. Bayrağımıza dahi saldırıldı.

Milletin vicdanında yeri olmayan, bu ihanet masası karşısında, Adalet Masası kurduk. Bebek katili PKK başı Apo’ya umut hakkı verilemez, Meclis’e davet edemezsiniz, PKK ile işbirliği yapılmaz, hainlik ve ihanet içinde olmayın dememiz, hakaret olmuş.”