İstanbul’un kuzeyinde kalan ve kentin son büyük yeşil alanlarından biri olan Kuzey Ormanları, mega projelerin ve madencilik faaliyetlerinin baskısı altında kalmaya devam ediyor. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, daha önce İstanbul Havalimanı inşası için milyonlarca ağacın kesildiği bölgede yeni bir çevresel tehdit gündeme geldi.

İGA Havalimanı İşletmesi, ortakları Cengiz Holding ve Kalyon Holding ile birlikte, Eyüpsultan ilçesine bağlı Ağaçlı ve Odayeri mahallelerinde kumtaşı ocağı açmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Proje tanıtım dosyasına göre tamamı orman sayılan 24,55 hektarlık alanda mekanize kazı yöntemiyle çalışılacak. Yaklaşık 35 futbol sahası büyüklüğündeki sahada yılda 360 bin ton üretim hedeflenirken, sahadan günlük 1.200 ton kumtaşı kamyonlarla taşınacak. Ocağın ömrü ise 5,5 yıl olarak planlandı.

Şirketin kendi raporunda, kesime bağlı habitat kaybı ve doğal vejetasyonun zarar görmesi “yüksek etki” sınıfında değerlendirildi. Yaban hayatının zarar görebileceği, bitki popülasyonlarında ciddi azalma yaşanacağı da dosyada açıkça yer aldı. Proje kapsamında çok sayıda ağaç, ağaççık ve çalının kesileceği belirtildi.

224 bin 865 ağacın kesilmesi öngörülüyor

Öte yandan Cengiz Holding’in Sinop Boyabat’ta hayata geçirmeyi planladığı bakır madeni projesi de dikkat çekiyor. Şirketin onaylanan ÇED raporuna göre, 897 hektarlık alanda yürütülecek faaliyetler kapsamında 224 bin 895 ağacın kesilmesi öngörülüyor. Bu alan, yaklaşık 1.263 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.