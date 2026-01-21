Çin menşeli e-ticaret sitesi Temu'nun Türkiye ofisine Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen baskında bilgisayarlara el koyuldu. Rekabet Kurumu baskının bir soruşturma anlamına gelmediğini açıkladı.

Temu'nun sözcüsü ise düzenlenen operasyonu doğrulayarak, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde hareket edileceğini ifade etti.

AVRUPA OFİSİNE DE BASKIN YAPILDI

Şirketin Dublin’de bulunan Avrupa merkezinin, Aralık ayında Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından denetlendiği biliniyor.

Söz konusu incelemelerin, Temu’nun Çin devleti tarafından haksız sübvansiyonlarla desteklenip desteklenmediğine ilişkin şüpheler kapsamında yürütüldüğü ifade edilmişti.

ÇİN MENŞELİ UCUZ ÜRÜN ENDİŞESİ

Denetimler, Avrupa Birliği içinde Çin’den gelen düşük fiyatlı e-ticaret ürünlerine yönelik artan haksız sübvansiyon endişelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

150 uro’nun altındaki ürünlere uygulanan gümrük muafiyeti, Temu ve benzeri platformların Avrupa pazarında hızla büyümesine olanak tanırken, Avrupalı perakendeciler bu durumun haksız rekabeti doğurduğu ifade ediliyor.

AB Komisyonu, söz konusu gümrük muafiyetini gelecek yılın sonuna kadar kaldırmayı planlıyor.