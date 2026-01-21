Dünyayı sarsan haber: Yapay zeka devi ChatGPT üreticisi OpenAI çöküşte

Şirketin temel misyonu, yapay genel zeka (AGI - Artificial General Intelligence) yani insan seviyesinde veya ötesinde zekâya sahip yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi ve bu teknolojinin tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamaktır. Başlangıçta kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak yola çıkan OpenAI, 2019'dan itibaren araştırma ve ürün geliştirme hızını artırmak için kâr amacı güden bir yan şirket kurmuş, ancak ana yönetim hâlâ kâr amacı gütmeyen yapı tarafından denetlenmektedir.