Real Madrid’de yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürerken Jose Mourinho’nun ismi öne çıkıyor.

REAL MADRID MOURINHO İLE TEMASA GEÇTİ

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Real Madrid yönetimi ile Jose Mourinho arasında görüşmeler başladı.

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’nın başına geçen Portekizli teknik adamın adı son dönemde sık sık Madrid ekibiyle anılıyordu.

YILDIZ OYUNCU YÖNETİMİ DETAYI

Mourinho’nun özellikle yıldız futbolcularla kurduğu iletişimin Real Madrid yönetimi tarafından önemli bir avantaj olarak görüldüğü ifade edildi.

Kulüp içerisindeki bazı isimlerin, tecrübeli teknik adamın soyunma odası kontrolü konusunda güçlü bir profile sahip olduğunu düşündüğü aktarıldı.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho’nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Mourinho’nun Benfica sözleşmesindeki fesih bedelinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu ifade ediliyor.