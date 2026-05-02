EuroLeague’de playoff heyecanı, Real Madrid ile Hapoel Tel Aviv arasında oynanan karşılaşmayla devam etti.

Serinin ikinci maçında rakibini Movistar Arena’da ağırlayan Real Madrid, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alarak sahadan 102-75’lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı. Ancak ikinci periyotta toparlanan Hapoel Tel Aviv, soyunma odasına 42-40 üstün girdi. İkinci yarıda ise vites yükselten İspanyol temsilcisi, üçüncü çeyreği 73-62 önde kapattı ve maçın kalan bölümünde farkı açarak galibiyete ulaştı.

CAMPAZZO YİNE FARK YARATTI

Real Madrid’de geçtiğimiz maçta da fark yaratan Facundo Campazzo, bu müsabakada da 23 sayıyla takımının en etkili ismi oldu. Konuk ekipte Daniel Oturu’nun 19 sayısı ise mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla seride 2-0 öne geçen Real Madrid, üçüncü karşılaşmayı 5 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacak.