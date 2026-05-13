İspanya La Liga'nın 36'ıncı haftasında Real Betis kümede kalma mücadelesi veren Elche'yi konuk etti.
Mücadeleye hızlı başlayan Real Betis Cucho Hernandez'in 9. dakikada attığı golle öne geçti.
Elche Hector Fort Garcia ile 41'de skoru eşitledi ve ilk yarıda 1-1 berabere sonuçlandı.
İkinci yarının başında Elche savunmasında Leo Petrot doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kritik mücadelede sahada 10 kişi kalan rakibine karşı yoğun baskı kuran Real Betis 67. dakikada Fornals'ın golüyle galibiyete uzandı.
21 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALDILAR
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Real Betis böylelikle 2 hafta kala ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyerek kulüp tarihinde 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti aldı.