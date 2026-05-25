İstanbul Küçükçekmece’de rampada geri kayan palet yüklü tır paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan araç, site duvarına çarptıktan sonra refüje çıkarak yan yattı.

Kaza, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefaköy istikametine ilerleyen 34 EFS 131 plakalı tır, rampayı çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri kaymaya başladı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır önce bir sitenin bahçe duvarına çarptı, ardından yoldan çıkarak refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ DURDU

Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen tır nedeniyle yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, kazada yaralanan olmadığını bildirirken, ekiplerin tırı kaldırma ve yolu yeniden ulaşıma açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.