Angola’da yasa dışı faaliyet gösteren bir altın madeninde meydana gelen göçük faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay, ülkenin kuzeyindeki Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasında bulunan terk edilmiş altın madeninde yaşandı. Yetkililer, bölgede meydana gelen toprak kaymasının ardından madende çalışan kişilerin göçük altında kaldığını açıkladı.

13 KİŞİNİN AYNI AİLEDEN OLDUĞU AÇIKLANDI

Polis Sözcüsü Gaspar Luis Inacio, göçük sonrası yapılan çalışmalarda 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Hayatını kaybedenlerden 13’ünün aynı aileden olduğu ifade edildi.

Göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Yetkililer, madende olduğu belirlenen 2 kişiye ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.