Vatandaşlar Ramazan ayının ilk gününde, sabahın erken saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ucuz et projesi kapsamında hayata geçirilen Başkent Mobil Market uygulaması için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşadığı sıkıntıları dile getiren bir emekli vatandaş, "Ramazan’da mecbur kaldığımız için, çoluk çocuk gelecek diye 1 kilo kuşbaşı alacağım. Emekliye geçinebiliyor diyenler var ya, bıraksınlar bizimle uğraşmayı memleketin sorunlarıyla ilgilensinler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ucuz et projesi kapsamında hayata geçirilen Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan Başkent Mobil Market aracı önünde, sabahın erken saatlerinde, soğuk havaya rağmen kuyruk oluştu.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN DERT YANDILAR

Başkent Mobil Market uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Başkent Mobil Market uygulaması kuyruğundaki vatandaşlar, ekonomik koşullardan ve emekli maaşlarının yetersizliğinden dert yandı.

'1 KİLO KIYMA İÇİN SOĞUKTA BEKLİYORUM'

Başkent Mobil Marketi için Kayaş'tan Sıhhıye'ye geldiğini söyleyen bir vatandaş, "1 kilo kıyma alabilmek için soğukta bekliyorum, bir de hastayım. Buraya geldim çünkü markette kıymanın kilosu 800-900 lira, burada ise 700 lira. Mecbur buraya geldik" dedi. Emekli olduğunu ve geçinemediğini ifade eden vatandaş, şu şekilde konuştu:

"İçkimiz yok, kumarımız yok, sigaramız yok. Yine de geçinemiyoruz. O ‘geçiniyorum’ diyenler birkaç yerden avantalanıyor, onun için geçinebildiğini söylüyor. Şimdi ramazanda mecbur kaldığımız için, çoluk çocuk gelecek diye 1 kilo kuşbaşı alacağım.

Kolay değil, emekliye geçinebiliyor diyenler var ya, bıraksınlar bizimle uğraşmayı. Memleketin sorunlarıyla ilgilensinler. Memleketin sorunlarıyla ilgilenen yok, doğayla ilgilenen yok, tarımla ilgilenen yok. Sadece kuru tantana üretiyorlar. Ondan sonra da konuştuğun zaman suçlu sensin. Niye konuşmayacaksın? Biz konuşuruz. 'Şunu da yemeyin' diyorlar. Ya neyi yemeyelim? Yemeye yemeye bu hale geldik. Vitaminsizlikten millet ölüyor ya. Sen bakma, çoğu diyor ki 'ben alıyorum'. Sokakta röportajlarınızı dinliyorum, onlar hep yalancı troller, bir yerlerden maaş alıyor. Onun için milletin kaderiyle oynuyorlar. Ölürsek de aç ölelim ama insan gibi ölelim. Ay başını getiremiyorum, hayat pahalı.

Ben niye bu soğukta sırada bekleyeyim? Prostattan ameliyat oldum, bel fıtığı var, diğer hastalıklar var. Ama ne desek işte boş. Allah milletin sonuna selamet getirsin. Biz artık iyi kötü yaşadık da sizler gibi gençlere acıyorum."

'FİYATLAR ÇOK YÜKSEK'

Kuyruktaki emekli bir vatandaş da, "Sabahın erken saatlerinden bu yana soğukta bekliyoruz. Param olsa gider kasaptan alışverişimi yaparım. Mesele pahalı ya da ucuz olması değil, en azından ramazan ayında bizlere bir fırsat tanınması, bir nebze destek olunması bekleniyordu. Ancak fiyatlar gerçekten yüksek. Bizim için et hala pahalı et hala ucuz değil" dedi.

Emekli, "Ne sıklıkla et alabiliyorsunuz?" sorusu üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Mobil market aracı kuruldukça aldığını söyledi. Vatandaş, Mansur Yavaş'ın verdiği Başkent Kart ile eti alacağını belirtti. Emekli yurttaş şöyle devam etti:

"Buraya geldim, soğukta bekliyorum. Artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz, gerçekten şaşkınız. Allah’ım, bu durum nasıl düzelecek? Bu pahalılığı hep marketler yapıyor. Bu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Şimdi Özgür Özel gelse, 100 lira verse, bir günde harcarız. Sonra yine para isteriz, yetmedi deriz. Çünkü her şeye zam geliyor. O para da yetmez. 100 lira olsa o da az gelir. Keşke Özgür Özel kazansa da her şey ucuzlasa. Ama emin miyiz? Ondan da emin değilim."

'HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUZ'

92 yaşında kuyrukta sıra bekleyen bir başka vatandaş da hiç bir şey alamadığını belirterek, "Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Ben bu kadar pahalılık hayatımda görmedim. 92 yaşındayım. Böyle bir hayat hiçbir zaman gelmedi. Bu hayat çok kötü. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi, "Et alabiliyor musunuz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Ne eti? Eti almak kolay mı? Buraya geldik buradaki et bile pahalı. Bir kilo alabilirsem alacağım alamazsam geçip gideceğim. Ben bir de hastayım yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eşim vefat etti tek başıma yaşıyorum, bir bakıcı tutayım dedim. Çok para istiyorlar. Zor yani hayat çok zor. İyi bir yönetim gelir de düzeltirse düzelir, yoksa düzeleceği yok."

'ÇİFTÇİYE EL UZATILMALI'

Bir başka emekli vatandaş ise kendi durumunun birçok vatandaşa kıyasla daha iyi olduğunu ifade ederek, "Ben geçinebilecek bir gelir düzeyine ben sahibim de bir çok vatandaş kirayı ödeyemiyor. Öncelikli harcamaları, kirasını karşılamak, zaruri gıda ihtiyaçlarını karşılamak, faturalarını ödemek, ondan geriye ne kalırsa, kalmazsa yok. Ya ek bir iş yapacak emekli ve çalışan, öyle zor" dedi. Et fiyatlarındaki yüksekliği, köylü ve çiftçilere yeterli destek verilmemesine bağlayan vatandaş, "Yani üzülüyorum, çiftçiye bir an önce yardım eli uzatılırsa besici daha çok üretim yapar ve fiyatlar da düşebilir bir miktar" şeklinde konuştu.

'TAVUK ETİ DAHİ ALAMIYORUM'

Tavuk fiyatlarındaki artış nedeniyle artık tavuk eti dahi alamadığını belirten bir başka vatandaş da "Vallahi kimse et alamıyor. Zorla geçiniyoruz. Yapacak bir şey yok. Etler çok pahalı. Gidiyorsun, fiyatı ateş pahası. Düzelmez, artık mümkün değil. Gerçekten Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun. Onu gerçekten çok seviyoruz. Sonuna kadar destek veriyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Öğrencilere yardım ediyor. Benim torunum var, okula gidiyor. Yol parası olsun, her konuda destek oluyor. Çok sağ olsun" dedi.

Bir diğer vatandaş ise mobil marketlerde uygulanan fiyatların oldukça uygun olduğunu belirterek, "Çok güzel bir hizmet. Yerli et hem yerli besiciyi destekliyor hem de burada bekleyenlerin çoğu emekli. Çok güzel bir hizmet. Mansur Başkanımızdan memnunuz" dedi. Vatandaş, "Ne sıklıkla et alabiliyorsunuz?" sorusuna da "Emekliyiz. Biz nasıl alacağız? Çok fazla alamıyoruz, alsak da kısıtlı miktarda alabiliyoruz. Her şey çok pahalı. Maaşlar da biliyorsunuz, çok düşük. Geçinemiyoruz" şeklinde konuştu.

RAMAZAN'DA 25 İLÇEDE

Başkent Mobil Market aracında görevli belediye yetkilisi, Mobil Market Projesi'nin detaylarını aktardı. Yetkili, şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ramazan ayında uygun fiyatlı et satışımızı bu sene de hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda Ankaralı vatandaşlarımıza uygun fiyatlı eti, en sağlıklı, en güvenilir bir biçimde sunuyoruz. Ankara bölgesindeki kooperatiflerimizden, yerli üreticilerimizden aldığımız, yerli besi hayvanlarımızı hijyenik koşullarda, uzman veteriner hekimlerimizin kontrolünde, sağlıklı bir şekilde satış noktalarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca 25 ilçemizde 3 tane et otobüsümüzle hizmet sunacağız. Fiyatlarımız yerli besi kesim fiyatları baz alınarak belirlenmektedir.

Et fiyatlarımız yerli besi et fiyatları baz alınarak, borsadaki fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Kesinlikle ithal et kullanmamaktayız. Hijyenik koşullarda, İslami usullere uygun kesim yapılarak fiyatlarımız belirlenmektedir. Sayın başkanımızın herkes protein ihtiyacını karşılayacak düsturu doğrultusunda biz de hareket etmekteyiz."

Başkent Mobil Market uygulaması kapsamındaki mobil market araçları, haftanın belirli günlerinde hizmet verecek. Satışlar her gün 10.00–17.00 saatleri arasında yapılacak. Mobil marketler ilk etapta Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde hizmet verecek. Mobil marketlerde, kıymanın kilogramı 699 liradan, kuşbaşı etin kilogramı 749 liradan satışa sunuldu. Yemeklik ve haşlamalık dana etinin kilogram fiyatı 629 lira olarak belirlenirken, dana sucuğun kilogramı ise 699 liradan satılıyor. Program şu şekilde:

Mobil Market-1

19 Şubat 2026 Perşembe: Evren İlçe Merkezi

20 Şubat 2026 Cuma: Balâ İlçe Merkezi

Mobil Market-2

19 Şubat 2026 Perşembe: Abdi İpekçi Parkı / Sıhhiye

20 Şubat 2026 Cuma: Abdi İpekçi Parkı / Sıhhiye

Mobil Market-3

19 Şubat 2026 Perşembe: Şereflikoçhisar İlçe Merkezi

20 Şubat 2026 Cuma: Şereflikoçhisar İlçe Merkezi