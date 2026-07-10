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ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Rahip Andrew Brunson davasında yargı sürecinin halen tamamlanmadığı ortaya çıktı. Brunson hakkında 2018 yılında verilen mahkumiyet kararına ilişkin dosya, yaklaşık altı yıldır Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde bulunuyor.

Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Rahip Andrew Brunson, 2016 yılında FETÖ ve PKK adına suç işlediği ile casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Brunson ise soruşturma ve yargılama süreci boyunca yalnızca dini faaliyet yürüttüğünü savunarak hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Brunson'ın tutukluluğu, Ankara ile Washington arasında diplomatik krize yol açmış, ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları almıştı. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın da devreye girmesiyle Brunson, 2018 yılında ev hapsinden çıkarılmış ve hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından ABD'ye dönmüştü.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Ekim 2018'de Brunson'ı "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Casusluk suçlaması yönünden ise hüküm kurulmamıştı.

Karara hem Brunson'ın avukatları hem de Cumhuriyet savcısı itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 2020 yılında yerel mahkeme kararını onamasının ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Ancak aradan geçen yaklaşık altı yıla rağmen dosyayla ilgili nihai karar henüz açıklanmadı.

Öte yandan Brunson'ın tutukluluk ve ev hapsi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, tutuklamaya ilişkin şikayeti süre aşımı nedeniyle reddederken, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına ilişkin hak ihlali iddialarını ise kabul edilemez buldu.