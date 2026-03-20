Müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Rafet El Roman, daha önce Tuğba Altıntop ve Ceren Kaplakarslan ile evlenmişti. Bu kez yanında Aleyna İlhan olduğu görülen sanatçı, ilişkisi hakkında gelen sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi.

"BEN ARTIK BAŞKASINA AİTİM"

Muhabirlerin “Sevgiliniz mi?” sorusuna karşılık parmağındaki yüzüğü işaret eden ünlü isim, “Ben artık başkasına aitim” diyerek herkesi şaşırttı.

Üç ay önce nişanlandığını belirten Rafet El Roman, nişanlısının Azerbaycanlı olduğunu ifade etti. Çiftin düğün tarihiyle ilgili ise henüz kesinleşmiş bir plan bulunmuyor.

İki evlilik deneyimi olan sanatçı, evliliğe her zaman sıcak baktığını vurgulayarak üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazır olduğunu dile getirdi.