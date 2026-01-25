Portekiz Premier Ligi'nin 19. haftasında Benfica evinde Estrala'yı 4-0 mağlup etti.
RAFA SILVA İLK MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş'tan eski takımı Benfica'ya geri dönen Rafa Silva ayağının tozuyla kadroya girdiği ilk maçta 73'üncü dakikada oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SON MAÇINA 2,5 AY ÖNCE ÇIKMIŞTI
Jose Mourinho, Beşiktaş'ta 2,5 aydır maç oynamayan tecrübeli oyuncuya skorun 3-0'a gelmesinin ardından şans verdi.
ESTADIO DA LUZ'DA 2 YIL SONRA YENİDEN SAHNE ALDI
Rafa Silva, 8 yıl formasını giydiği ve 300'den fazla maça çıktığı Benfica'da 2 yıl sonra yeniden taraftarının önüne çıktı.