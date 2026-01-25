Portekiz Premier Ligi'nin 19. haftasında Benfica evinde Estrala'yı 4-0 mağlup etti.

RAFA SILVA İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'tan eski takımı Benfica'ya geri dönen Rafa Silva ayağının tozuyla kadroya girdiği ilk maçta 73'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Rafa Silva Benfica'da ayağının tozuyla ilk maçına çıktı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TA SON MAÇINA 2,5 AY ÖNCE ÇIKMIŞTI

Jose Mourinho, Beşiktaş'ta 2,5 aydır maç oynamayan tecrübeli oyuncuya skorun 3-0'a gelmesinin ardından şans verdi.

ESTADIO DA LUZ'DA 2 YIL SONRA YENİDEN SAHNE ALDI

Rafa Silva, 8 yıl formasını giydiği ve 300'den fazla maça çıktığı Benfica'da 2 yıl sonra yeniden taraftarının önüne çıktı.