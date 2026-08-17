Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak

Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak

Suudi Arabistan devletinin iradesinde bulunan ve dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda yer alan Saudi Aramco, OYAK iştiraki Güzel Enerji'ye ortak oluyor. Aramco, OYAK iştiraki Güzel Enerji'nin %30'unu alacak

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak - Resim: 1

Suudi Arabistan devletinin kontrolünde olan dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK iştiraki olan ve bünyesinde TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol'ü bulunduran Güzel Enerji'ye ortak oluyor.

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Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak - Resim: 2

İlk aşamada şirketin yüzde 30'unun Suudilere satılması planlanırken, tarafların anlaşma pazarlıklarında son aşamaya geldiği öğrenildi.

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Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak - Resim: 3

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco, bir süredir Türkiye'de sürdürdüğü ortaklık arayışını neticelendirmeye çok yakın.

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Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak - Resim: 4

Şirket yetkilileri tarafından Türkiye'de yürütülen görüşmelerin ardından, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Güzel Enerji'nin yüzde 30'unun Suudi şirkete satışı için anlaşmada son aşamaya gelindi

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Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak - Resim: 5

Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte Saudi Aramco, Türkiye'nin önde gelen akaryakıt şirketi TotalEnergies başta olmak üzere M Oil, Valvoline ve Türk Petrol'ün önemli hissedarları arasında yer alacak.

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Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak - Resim: 6

TABELALAR DEĞİŞECEK

Satış süreci için imzaların atılması ve Rekabet Kurulu'nun işleme onay vermesi halinde akaryakıt istasyonlarının da adını ve tabelalarını değiştirerek "Aramco" ismini alması bekleniyor.

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Prens Selman Türk şirkete ortak oluyor: Araplar OYAK'tan %30 pay alacak - Resim: 7

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aramco şirketi ile ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını duyurmuş ve OYAK’ın akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceğini belirtmişti.

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