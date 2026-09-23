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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, 2022-2024 yılları arasında farklı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarını konu alan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkileri bulunduğu iddia edilen 5 hakim ve savcı, HSK İkinci Dairesinin kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılan isimler Bakırköy Hakimi B.K., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı G.K., Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ö.G. ve Gaziosmanpaşa Hakimi Ç.U. olarak açıklandı.

Yakın zamanda emekli olan Cumhuriyet Savcısı Y.P. ile görevinden istifa eden hakim İ.E.'nin bazı adli işlemlerinin de dosya kapsamında incelendiği bildirildi.

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında avukat Buket Nurşah Tekışık da bulunuyor. Tekışık, 2023 yılında bir savcının odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ile elde edilen dijital deliller üzerindeki incelemeler devam ediyor. Dosyanın genişlemesi halinde başka hakim ve savcıların da HSK tarafından yürütülecek inceleme ve soruşturmalara konu olabileceği belirtiliyor.