Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne zulalanmış ve streç filme sarılmış halde bulunan 90 parça halinde toplam 60 kilogram esrar (skunk) maddesi ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.