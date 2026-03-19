ABD’de fast food sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü pizza zinciri Domino’s’un franchise işletmelerinden biri olan North County Pizza Inc., iflas koruması için başvuruda bulundu.

Şirketin, California eyaletinin Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla birlikte San Diego’daki faaliyetlerini yeniden yapılandırmayı hedeflediği belirtildi. North County Pizza Inc.’in borçlarının 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu ifade edilirken, iflas sürecinin detaylarına ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu gelişme, Domino’s’un son dönemde artan maliyetler nedeniyle bazı restoranlarını kapatma kararı almasının ardından geldi. Şirket daha önce 36 restoranın kapatılacağını duyurmuş, bunların bir kısmının franchise, bir kısmının ise doğrudan şirkete ait olduğu belirtilmişti.

Öte yandan Domino’s, geçtiğimiz yılın ilk iki çeyreğinde de yaklaşık 300 mağazanın kapatılması yönünde karar almıştı. Şirket yönetimi, yükselen maliyetler ve tüketici harcamalarındaki daralmanın yalnızca kendilerine özgü olmadığını, sektör genelinde benzer baskıların yaşandığını vurguluyor.

Domino’s CEO’su Russell Weiner, tüketici güveninin gerilediğine ve harcanabilir gelirin düştüğüne dikkat çekerek, birçok kişinin dışarıdan sipariş vermek yerine evde yemek yemeyi tercih ettiğini belirtti. Bu durumun, franchise işletmeleri dahil olmak üzere zincir genelinde finansal baskıyı artırdığı ifade ediliyor.