Bir dönem cep telefonu pazarının önemli oyuncularından olan BlackBerry, strateji değişikliğine giderek faaliyet alanını tamamen dönüştürdü. Donanım üretimini geride bırakan şirket, otomotiv yazılımı ve siber güvenlik çözümlerine odaklandı.

BlackBerry’nin geliştirdiği QNX işletim sistemi, bugün dünya genelinde yaklaşık 275 milyon araçta aktif olarak kullanılıyor. Bu teknoloji, araç içi kontrol sistemleri, güvenlik altyapıları ve bağlantı çözümlerinde kritik rol üstleniyor.

10 YIL SONRA KÂR

Şirket, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde 141,7 milyon dolar gelir açıkladı. Üst üste dört çeyrektir kâr elde eden BlackBerry, yaklaşık on yıl aradan sonra yılı genel olarak kârlı kapatmayı başardı.

YENİ İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan BlackBerry, teknoloji şirketi NVIDIA ile iş birliğini genişletti. Bu kapsamda yeni nesil yazılım platformlarının entegre edilmesi planlanırken, söz konusu teknolojilerin otomotivin yanı sıra robotik ve sağlık alanlarında da kullanılması hedefleniyor.