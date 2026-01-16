Türkiye Futbol Federasyonu TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında yaşanan disiplin ihlalleriyle ilgili kararlarını açıkladı.

GALATASARAY’A 1 MİLYON 320 BİN TL CEZA

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sarı-kırmızılı kulübe ayrıca kupa seremonisine katılmaması nedeniyle 1 milyon 100 bin TL ceza uygulandı.

FENERBAHÇE’YE 330 BİN TL PARA CEZASI

Aynı müsabakada Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 330 bin TL para cezası aldı.