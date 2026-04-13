Vedat Muriqi rekor dinlemiyor: Mallorca formasıyla La Liga'da tarih yazdı

VEDAT ATTI, TAKIMI KURTARDI

Karşılaşmanın 36. dakikasında köşe vuruşunda arka direkte topu ağlara gönderen Vedat Muriqi, takımını öne geçirdi. Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan golcü oyuncu, farkı ikiye çıkararak maçın kopmasını sağladı. Mallorca, mücadeleyi 3-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.