Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Vedat Muriqi rekor dinlemiyor: Mallorca formasıyla La Liga'da tarih yazdı

La Liga'da Mallorca formasıyla bu sezon harikalar yaratan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, tarihi bir istatistiğe imzasını attı. Uzun yıllar Samuel Eto'ya ait olan rekoru kıran Vedat Muriqi aynı zamanda gol krallığında da Kylian Mbappe'ye yaklaştı.

Haberi Paylaş
La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren Mallorca, Rayo Vallecano karşısında aldığı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Mücadeleye damga vuran isim ise attığı gollerle kulüp tarihine geçen Vedat Muriqi oldu.

1 7
VEDAT ATTI, TAKIMI KURTARDI

Karşılaşmanın 36. dakikasında köşe vuruşunda arka direkte topu ağlara gönderen Vedat Muriqi, takımını öne geçirdi. Bu golden sadece 4 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan golcü oyuncu, farkı ikiye çıkararak maçın kopmasını sağladı. Mallorca, mücadeleyi 3-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

2 7
TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Attığı iki golle La Liga’da Mallorca formasıyla toplam 55 gole ulaşan Muriqi, Samuel Eto'o’yu geride bıraktı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

3 7
SEZONUN EN FORMDA İSİMLERİNDEN

Kosovalı forvet, bu sezon ligde 30 maçta 21 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımının ligde kalma mücadelesinde en büyük kozlarından biri haline geldi.

4 7
MALLORCA NEFES ALDI

Bu galibiyetle puanını 34’e yükselten Mallorca, düşme hattından çıkarak 15. sıraya yerleşti. Kritik haftalara girilirken alınan bu sonuç, takımın kalan haftalara daha umutlu bakmasını sağladı.

5 7
VEDAT MURIQI'DEN İSTİKRARLI KATKI

Mallorca’daki 5. sezonunu geçiren Muriqi, tüm kulvarlarda 148 maçta 56 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli golcü, kariyerinde Türkiye’de de birçok kulüpte forma giymişti.

6 7
TEK RAKİBİ MBAPPE

Ayrıca bu sezon La Liga gol krallığında Kylian Mbappe ile yarışan Muriqi 21 golle ikinci sırada yer alıyor.

Uzun süredir tahtta oturan Fransız yıldızın ise 23 golü bulunuyor. İkili arasındaki gol krallığı yarışının da nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro