İtalya Serie A'da Inter, Milan ve Napoli'nin puan kayıplarıyla gelen fırsatı geri tepmedi.

Zorlu Como deplasmanında gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı kazanan Cristian Chivu'nun öğrencileri şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Hakan Çalhanoğlu mücadelede kritik anda yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

COMO GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPARAK İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Bu sezon Cesc Fabregas yönetiminde Serie A'nın dev kulüplerine kafa tutan Como, Inter karşısında da maça iddialı bir başlangıç yaptı.

Alex Valle ve Nicolas Paz'ın golleriyle ilk yarıda skoru 2-0 getiren ev sahibi ekip, ilk yarının son anlarında gelen Marcus Thuram'ın golüne engel olamadı.

THURAM BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Inter devreye girmeden bulduğu golle geri dönüş için umutlanırken Como maçta momentumu kaybetti.

Kaptan Lautaro Martinez'in yokluğunda sazı eline alan Marcus Thuram bıraktığı yerden devam ederek 49'da skoru eşitledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DURAN TOPTAN KİLİDİ ÇÖZDÜ

Maça denge geldikten sonra ise sahneye milli yıldız Hakan Çalhanoğlu çıkarak yine duran toptan kilidi çözdü.

— S Sport (@ssporttr) April 12, 2026

Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla sonuçlandıran Dumfries 2-0 geriden gelen Inter'i zorlu mücadelede öne geçirdi.

DUMFRIES DE THURAM'IN İZİNDEN DUBLE YAPTI

Marcus Thuram gibi Denzel Dumfries de attığı golün ardından 72'de bir kez daha ağları havalandırdı ve duble yaparak farkı açtı.

COMO SON DAKİKALARDA PENALTI GOLÜYLE UMUTLANDI

Son dakikalara girilirken ceza sahası içerisinde Bonny'nin yaptığı müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı kazanan Como, beyaz noktadan Lucas Da Cunha ile 89'da farkı bire indirdi.

INTER ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Como puan için bastırsa da uzatmalarda Inter hata yapmadı ve sahadan 4-3'lük kritik bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Inter puanını 75'e yükselterek en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı.

Ligde 6 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluk yarışı devam etse de Inter aldığı bu galibiyetle artık mutlu son için geri sayıma geçti.