Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Nisan 2026 raporu, küresel enerji piyasalarına ilişkin önemli sinyaller verdi. Rapora göre, OPEC+ ülkelerinin ham petrol üretimi mart ayında belirgin şekilde geriledi.

Toplam üretim, bir önceki aya kıyasla yaklaşık 7,7 milyon varil azalarak günlük 35 milyon varil seviyesine düştü. Bu düşüşte özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve üretim kesintileri etkili oldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ORTA DOĞU’DA

OPEC üyeleri içinde en sert gerileme Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’da da üretim düşüşü dikkat çekerken, Venezuela ve Nijerya sınırlı artış kaydeden ülkeler arasında yer aldı.

Raporda, OPEC+ dışındaki ülkelerin üretiminde ise artış beklentisi öne çıktı. ABD, Brezilya, Kanada ve Arjantin’in öncülüğünde küresel arzın 2026 yılında günlük 0,6 milyon varil artması öngörülüyor.

TALEP BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan OPEC, küresel petrol talebine ilişkin büyüme tahminini değiştirmedi. 2026 yılı için günlük 1,4 milyon varillik artış beklentisi korunurken, bu artışın büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden gelmesi bekleniyor.

Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya ülkeleri talep artışının ana sürükleyicileri olarak öne çıkarken, yılın ikinci yarısında piyasada toparlanma beklentisi dikkat çekiyor.