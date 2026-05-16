Petrolde kıyamet gerçekleşiyor: Cebimize nasıl yansıyacak?

Bu hamle, Körfez bölgesinden bir anda buharlaşan günlük 10 milyon varillik arz açığını yamamaya yetti ancak yapısal bir çözüm üretmedi. IEA’nın projeksiyonlarına göre, eritilen bu stratejik rezervlerin yeniden eski güvenli seviyelerine döndürülebilmesi için dünya genelinde tam 3 yıl boyunca her gün aralıksız 1 milyon varil ek üretim yapılması gerekiyor.