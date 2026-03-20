Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu

Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu

Bugün oynanan maçlarından tamamlanmasının ardından Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
UEFA Konferans Ligi'nde Perşembe günü oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

SAMSUNSPOR VEDA ETTİ

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselen Samsunspor, sahasında 3-1 kaybettiği Rayo Vallecano’yu deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

ARDA TURAN'IN EKİBİ YOLA DEVAM EDİYOR

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Polonya karşılaştığı Lech Poznan'a 2-1 mağlup olmasına karşın ilk maçı 3-1 kazandığı için toplam skorda üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

SON 16 TURU MAÇLARI AEK Larnaca - Crystal Palace: 1-2 (0-0)
Rakow - Fiorentina: 1-2 (1-2)
AEK - Celje: 0-2 (4-0)
Mainz - Sigma Olomouc: 2-0 (0-0)

Shakhtar Donetsk - Lech Poznań: 1-2 (3-1)
Sparta Prag - AZ Alkmaar: 0-4 (1-2)
Rayo Vallecano - Samsunspor: 0-1 (3-1)
Strasbourg - Rijeka: 1-1 (2-1)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar
Crystal Palace-Fiorentina
Rayo Vallecano-AEKA Athens
Mainz-Strasbourg

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Konferans Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi saat TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak

Kaynak: Spor Servisi
