UEFA Konferans Ligi'nde Perşembe günü oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Bugün oynanan maçlarından tamamlanmasının ardından Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
SAMSUNSPOR VEDA ETTİ
Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselen Samsunspor, sahasında 3-1 kaybettiği Rayo Vallecano’yu deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.
ARDA TURAN'IN EKİBİ YOLA DEVAM EDİYOR
Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Polonya karşılaştığı Lech Poznan'a 2-1 mağlup olmasına karşın ilk maçı 3-1 kazandığı için toplam skorda üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.
SON 16 TURU MAÇLARI AEK Larnaca - Crystal Palace: 1-2 (0-0)
Rakow - Fiorentina: 1-2 (1-2)
AEK - Celje: 0-2 (4-0)
Mainz - Sigma Olomouc: 2-0 (0-0)
Shakhtar Donetsk - Lech Poznań: 1-2 (3-1)
Sparta Prag - AZ Alkmaar: 0-4 (1-2)
Rayo Vallecano - Samsunspor: 0-1 (3-1)
Strasbourg - Rijeka: 1-1 (2-1)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar
Crystal Palace-Fiorentina
Rayo Vallecano-AEKA Athens
Mainz-Strasbourg
UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Konferans Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi saat TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak