Anasayfa Spor Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi

beIN Trio, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında 2-2 sona eren karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarını masaya yatırdı. Yayıncı kuruluşta yorum yapan eski hakemler, Fenerbahçe’nin penaltı beklentisinin haklı olduğunu oybirliğiyle ifade etti. İşte değerlendirmeler…

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 1

Trio ekibinin Antalyaspor-Fenerbahçe maçına dair görüşleri şöyle:

54. dakikada Mert Müldür’ün yaşadığı pozisyonda Fenerbahçe penaltı talep etti. Devam kararı haklı mıydı?

1 8
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 2

Deniz Çoban: Kesinlikle penaltı, tartışmaya kapalı. Paal rakibinin yerini biliyor, bu tesadüf değil. Alttan basıp üstten dizle vuruyor. Mert havalanmak istiyor ama engelleniyor. İkinci temas tesadüfi, ilk hareket net penaltı.

2 8
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 3

Bülent Yıldırım: Hiçbir tartışma yok, bariz penaltı. Paal’in sağ ayağıyla yaptığı basma açıkça penaltı. İkinci basış kazara olmuş. İlk temas o kadar güçlü ki net penaltı kaçırıldı.

3 8
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 4

Bahattin Duran: İlk temasta Mert Müldür’ü görüyor, hareketini kontrol etmek zorunda. Kendi sahasında kontrolsüz basıyor. Penaltı ve Paal’e sarı kart çıkmalıydı, son derece net.

4 8
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 5

54. dakikadaki Mert Müldür pozisyonunda VAR neden müdahale etmedi?

Deniz Çoban: Bariz ve net kanıt mevcut. Hakemi monitöre çağırıp göstermeliydiler. VAR neden karışmadı? Belki ilk basmayı atladı da ikinciyi gördü diye düşünüyorum, başka açıklama gelmiyor aklıma.Bülent Yıldırım: VAR olsam hakemi kesinlikle çağırırdım. Açık kanıtı gösterip “Ayağına bastı, kalkmasını engelledi” derdim. Başka açılardan da net görüntü var. Müdahale etmemesi anlaşılır değil.

5 8
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 6

Bahattin Duran: Çok açık penaltı, çok net delil. Hakeme kolayca izletilebilirdi. VAR’ın devreye girmesi gerekiyordu.

6 8
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 7

ALPER AKARSU KARNE DEĞERLENDİRMESİ

Deniz Çoban: Temassız pozisyonlarda düdük çalıyor. Oynatırken görüp görmediği şüpheli. Faul ve sert hareketlerde büyük hatalar yaptı. Verilmeyen penaltı maçın akışını tamamen değiştirdi.

7 8
Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi - Resim: 8

Bülent Yıldırım: Ekip olarak maçın kaderini değiştiren karara imza attılar. Bugün sınıfı geçemediler.Bahattin Duran: Penaltı pozisyonunda hem saha hakemi hem VAR yanlış yaptı.

8 8
Kaynak: Diğer
