Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi

54. dakikadaki Mert Müldür pozisyonunda VAR neden müdahale etmedi?

Deniz Çoban: Bariz ve net kanıt mevcut. Hakemi monitöre çağırıp göstermeliydiler. VAR neden karışmadı? Belki ilk basmayı atladı da ikinciyi gördü diye düşünüyorum, başka açıklama gelmiyor aklıma.Bülent Yıldırım: VAR olsam hakemi kesinlikle çağırırdım. Açık kanıtı gösterip “Ayağına bastı, kalkmasını engelledi” derdim. Başka açılardan da net görüntü var. Müdahale etmemesi anlaşılır değil.