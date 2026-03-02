Penaltı tartışması alevlendi: beIN Trio karını verdi

Trio ekibinin Antalyaspor-Fenerbahçe maçına dair görüşleri şöyle:
54. dakikada Mert Müldür’ün yaşadığı pozisyonda Fenerbahçe penaltı talep etti. Devam kararı haklı mıydı?
Deniz Çoban: Kesinlikle penaltı, tartışmaya kapalı. Paal rakibinin yerini biliyor, bu tesadüf değil. Alttan basıp üstten dizle vuruyor. Mert havalanmak istiyor ama engelleniyor. İkinci temas tesadüfi, ilk hareket net penaltı.
Bülent Yıldırım: Hiçbir tartışma yok, bariz penaltı. Paal’in sağ ayağıyla yaptığı basma açıkça penaltı. İkinci basış kazara olmuş. İlk temas o kadar güçlü ki net penaltı kaçırıldı.
Bahattin Duran: İlk temasta Mert Müldür’ü görüyor, hareketini kontrol etmek zorunda. Kendi sahasında kontrolsüz basıyor. Penaltı ve Paal’e sarı kart çıkmalıydı, son derece net.
54. dakikadaki Mert Müldür pozisyonunda VAR neden müdahale etmedi?
Deniz Çoban: Bariz ve net kanıt mevcut. Hakemi monitöre çağırıp göstermeliydiler. VAR neden karışmadı? Belki ilk basmayı atladı da ikinciyi gördü diye düşünüyorum, başka açıklama gelmiyor aklıma.Bülent Yıldırım: VAR olsam hakemi kesinlikle çağırırdım. Açık kanıtı gösterip “Ayağına bastı, kalkmasını engelledi” derdim. Başka açılardan da net görüntü var. Müdahale etmemesi anlaşılır değil.
Bahattin Duran: Çok açık penaltı, çok net delil. Hakeme kolayca izletilebilirdi. VAR’ın devreye girmesi gerekiyordu.
Deniz Çoban: Temassız pozisyonlarda düdük çalıyor. Oynatırken görüp görmediği şüpheli. Faul ve sert hareketlerde büyük hatalar yaptı. Verilmeyen penaltı maçın akışını tamamen değiştirdi.
Bülent Yıldırım: Ekip olarak maçın kaderini değiştiren karara imza attılar. Bugün sınıfı geçemediler.Bahattin Duran: Penaltı pozisyonunda hem saha hakemi hem VAR yanlış yaptı.