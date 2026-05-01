İran’ın Zencan eyaletinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlama, can kaybına yol açtı. ABD ve İsrail saldırılarından kaldığı belirtilen patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, olay bölgede sürdürülen mühimmat temizleme çalışmaları esnasında yaşandı. Patlama sonucu 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede yapılan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.