Bursa'da tapu takas sisteminde eşi benzeri görülmemiş olay bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bursa'da yaşayan Halil Dalgıç, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde ilanda gördüğü 2+1 daireyi almak için ev sahibiyle anlaştı. Dalgıç, ödemeyi e-Devlet içerisindeki tapu takas sistemi üzerinden yapmak için işlemlere başladı.

İlk olarak sistem üzerinden paranın bir kısmını gönderen Dalgıç, gönderdiği paranın hesabına geri dönmesi üzerine, aynı gün içerisinde tapu devri yapılmadığı için iadenin gerçekleşeceğini düşündü. Ancak ertesi gün Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'ne giden Dalgıç, tapu memurunun yanında evin bedeli olan 767 bin lirayı yeniden tapu takas sistemine gönderdi.

Gönderimin ardından satıcının telefonuna gelen kısa mesaj üzerine, mal sahibi paranın hesabına geçtiğini söyleyerek tapu memuruna onay verdi ve imzayı attı. Bu şekilde tapu, alıcı Halil Dalgıç'ın üzerine devredildi.

Fakat devir işleminden kısa bir süre sonra Dalgıç'ın telefonuna gelen mesajla birlikte, gönderdiği paranın yeniden kendi hesabına iade edildiği anlaşıldı. Durumu fark eden Dalgıç, hemen satıcıyla iletişime geçerek mağduriyet yaşanmaması için birlikte bankaya gidip parayı teslim edeceğini söyledi.

"SİSTEM HATASIYLA BEDAVA EV SAHİBİ OLDUM"

Sistem hatasıyla bedava ev sahibi olduğunu söyleyen Halil Dalgıç, “Art niyetli biri olsam parayı tekrar göndermem, nasıl olsa tapu bana geçti. Dava açsa da ne zaman sonuçlanacağı meçhul. Mal sahibi 767 bin lira parayı aldım diyerek imza attı. Tapu takas sistemine inanarak imza attı, ben kendisine dekontu da gösterdim. Para mal sahibine gitmesi gerekirken bana geri geldi. Şimdi mal sahibiyle bankaya gideceğiz. Başımıza gelen olayı anlatıp parayı sahibine teslim edeceğiz. Tapu takasta sistemi hatasıyla bedava ev sahibi oldum" dedi.

Yaşanan olayla birlikte Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'ndeki yetkililer, olayın Takasbank tapu takas sisteminden kaynaklı olduğunu düşündüklerini söyledi.