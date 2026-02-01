Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçümleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. En yüksek kar birikimi 237 santimetreyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde tespit edildi.

Yapılan ölçümlere göre diğer merkezlerdeki kar kalınlıkları şöyle sıralanıyor: Hakkari ve Ergan 192 cm, Kartalkaya 185 cm, Nemrut 162 cm, Kümbet 138 cm, Konaklı 137 cm, Sarıkamış 129 cm, Yıldızdağı 120 cm, Uludağ 116 cm, Yedi Kuyular 113 cm, Erciyes 98 cm, Yalnızçam 89 cm, Keltepe 86 cm, Murat Dağı 80 cm, Çambaşı 75 cm, Yıldıztepe 72 cm, Davraz 62 cm, Ilgaz 54 cm, Gevaş Abalı 41 cm, Hesarek 39 cm, Kop 36 cm, Süleymaniye 33 cm, Karboğazı 30 cm, Denizli 25 cm, Mersivan 14 cm, Salda 10 cm, Kartepe ve Akdağ ise 8 santimetre.