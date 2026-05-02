İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar para makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Paralimpik oyunları şampiyonu olan Öznur, son 16 turunu bay geçtikten sonra çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Büşra Ün’ü 141-140 mağlup etti. Yarı finalde bireysel sporcu Tatiana Andrievskaia karşısında 139-138’lik skorla galip gelen milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Finalde Anastasia Dzhioeva ile karşılaşan Öznur Cüre Girdi, rakibini 136-132 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu, 2024 yılında da yine Roma’da Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.