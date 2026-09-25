YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015'te Ankara'da meydana gelen Gar Katliamı'na ilişkin davanın 4. duruşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel: Zaman aşımı tehlikesi var
10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasının 4. duruşmasının ardından konuşan Özgür Özel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini söyledi. Özel, davada zaman aşımı tehlikesine dikkat çekti.Kaynak: AA / ANKA
Katliamın yalnızca saldırıyı gerçekleştiren kişiler üzerinden ele alınamayacağını belirten Özel, sınırdan geçmemesi gereken ve aranan IŞİD mensuplarının Ankara'nın merkezine kadar ulaşabilmesinde kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılması gerektiğini ifade etti.
Özel, kamu görevlilerinin yargılanmasının olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması açısından gerekli olduğunu savunarak, "Kamu görevlileri yargılanmadan asla bu karanlık sayfa açığa çıkarılamaz" dedi.
Özel, 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemde çok sayıda bombalı ve canlı bomba saldırısının gerçekleştiğini hatırlattı.
Özel, şu açıklamaları yaptı:
“Gar Katliamı 104 masum insanı, daha önceden haberi verilmiş, izni alınmış bir mitinge bariyerlerde kendileri aranarak geçen 104 masum insanı, önce sınırdan geçip sonra Gaziantep’ten kalkıp ta Ankara’nın göbeğine kadar, Gar’ın önüne gelene kadar bırakın herhangi bir arama, bir kimlik kontrolü ya da bir trafik uygulamasına rastlamaksızın gelen iki canlı bombanın yarattığı bir katliam bu. Tarihte aydınlatılması gereken en karanlık sayfalardan bir tanesi.”
Davada hüküm alanların yanı sıra firari sanıkların da bulunduğunu belirtti.
Özel, firari sanıklardan birinin Kırşehir Cezaevi'nde bulunduğunu ve duruşmaya hastalığı gerekçe gösterilerek uzaktan bağlantıyla katıldığını aktardı.
Özel, başka bir şüphelinin ise eylül ayında Türkiye'ye getirilen IŞİD mensupları arasında adının geçtiğini belirterek, bu kişinin bir an önce mahkeme karşısına çıkarılması gerektiğini söyledi.
Özel, saldırının yalnızca IŞİD mensuplarının eylemi olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, saldırının gerçekleşmesinde yardımcı olan, hazırlık yapan, görevini kötüye kullanan veya ihmalde bulunan kamu görevlilerinin sorumluluklarının da araştırılması gerektiğini söyledi.
Kamu görevlilerinin yargılanması için çok sayıda başvuru yapıldığını ifade eden Özel, bazı başvuruların kabul edilmediğini, bazı durumlarda ise daha önce verilen izinlerin sonradan iptal edildiğini belirtti.
Davanın üzerinden 11 yıl geçtiğine dikkat çeken Özel, özellikle kamu görevlileri ve bugüne kadar yargılanamayan diğer şüpheliler açısından zaman aşımı tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.
Özel, 12'nci yılla birlikte bazı kamu görevlileri bakımından zaman aşımının gündeme gelebileceğini belirterek, katliamın "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.
Böyle bir kabul halinde zaman aşımı hükümlerinin uygulanmayacağını belirten Özel, bu konunun kendileri açısından en önemli hassasiyetlerden biri olduğunu söyledi.
Özel, olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasının benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından önemli olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fon kriziyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine de açıklamalarda bulundu.
İnsanlığa karşı işlenen suçlar gündeme geldiğinde devletin sorumluluğunun da tartışılması gerektiğini söyleyen Özel, fon krizinde de devletin sorumluluğunun ele alınması gerektiğini ifade etti.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
“Devlette görev almış olan, hükümette görev almış olan, sarayda görev almış olan çok sayıda kişinin içinde olduğu, onlar içinde olduğu için insanlara güven telkin edilen, 7 milyon yatırımcının 3,5 milyonu, yarısı Türkiye’de 10 bin liranın altında küçük paralarla ‘Acaba borsada bir şeyler elde edebilirim de borcumu ödeyebilir miyim, kredi kartımı ödeyebilir miyim, kiramı ödeyebilir miyim?’ diyen, bir umutla buraya parasını koymuş 2 milyon kişiyi etkileyecek, 455 bin tekil kullanıcıyı soydular.”
Türkiye ekonomisinin güçlü ve borsanın güvenli olduğu yönündeki değerlendirmelere de değinen Özel, fon nedeniyle mağdur olduğunu belirttiği kişilerin küçük birikimlerinin ortadan kalktığını savundu.
Özel, Maliye Bakanlığı ile MASAK'ın konuya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Kapalı dönemle ilgili işlem yapanların MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi gerektiğini daha önce dile getirdiklerini söyleyen Özel, bu konuda olumlu bir gelişme yaşandığını ifade etti.
Fonun Adalet Bakanlığı ve adalet bürokrasisiyle ilişkilendirilen yönlerinin de araştırılması gerektiğini belirten Özel, bazı isimlerin MASAK raporlarında yer alıp almadığının önem taşıdığını söyledi.
Soruşturmanın fonun kurulduğu 2021 yılından, ilk işlemlerin gerçekleştirildiği dönemden itibaren ele alınması gerektiğini savunan Özel, sorumluluğu bulunan kişilerin kapsam dışında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.
Özel, geçmişte fon üzerinden elde edildiğini belirttiği büyük miktardaki kazançların, bunları elde eden kişilerden mal varlıklarıyla birlikte tahsil edilerek mağdurlara dağıtılması yönündeki önerisini de yineledi.