Herkesin konuştuğu "mucize" zayıflama iğneleri gerçekten işe yarıyor mu, yoksa hepsi bir efsane mi? Gerçek Gündem köşe yazarı Dr. Bayram Yıldız, tıp dünyasını sarsan yeni DNA araştırmasını köşesine taşıdı.
Ozempic ve Mounjaro kullananlara kötü haber: 3 kişiden 1'i neden kilo veremiyor?
Ozempic ve Mounjaro gibi zayıflama iğneleri neden herkeste aynı etkiyi göstermiyor? Dr. Bayram Yıldız mucize iğnelerdeki genetik ve DNA gerçeğini açıkladı. Aynı iğneyi kullanan üç kişiden birinin neden kilo veremediğini açıklayan Dr. Yıldız, sürecin perde arkasındaki genetik şokunu yazdı.Gül Devrim Koyun
Dr. Yıldız yazısında ''Herkes aynı oranda kilo vermez. Üstelik bu farkın nedenlerinden biri de genetik yapımız, yani DNA’mız olabilir.
Aynı İlacı Kullananlar Neden Farklı Sonuç Alıyor?
Bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature’da yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırma, bu soruya önemli bir yanıt verdi.
Çalışmaya göre:
Bazı kişiler bu ilaçlarla çok hızlı ve belirgin kilo verirken
Bazıları daha sınırlı fayda görüyor
Yaklaşık her 3 kişiden 1’i beklenen kadar kilo veremiyor
Peki neden?
Suçlu Tek Başına DNA mı?
İlk bakışta cevap “evet” gibi görünebilir. Ancak gerçek daha dengeli. DNA’nız:
İlacın vücudunuzda nasıl etki edeceğini
İştahınızın ne kadar baskılanacağını
Yan etkilere ne kadar hassas olacağınızı
Etkileyebilir. Ama… Tek belirleyici değildir.
Kilo Vermeyi Belirleyen Gizli Faktörler
Aynı ilacı kullanan iki kişi arasında bile büyük farklar olabilir. Çünkü devreye şu faktörler girer:
Günlük beslenme alışkanlıkları
Fiziksel aktivite düzeyi
Uyku düzeni
Stres seviyesi
Bağırsak hormonları
İnsülin direnci
Yani bu ilaçlar tek başına değil, bir yaşam tarzı içinde çalışır.
“İşe Yaramıyor” Demek Doğru mu?
En sık yapılan hatalardan biri şu: “Bu ilaç bende hiç işe yaramadı”
Oysa çoğu zaman gerçek şu: Kilo verilir ama beklenenden daha az olur.
Bu da kişisel farklılıklardan kaynaklanır.
Yan Etkiler Neden Kişiden Kişiye Değişir?
Bu ilaçları kullananların en sık şikayetleri:
Bulantı, Kusma, İştahsızlık, Kabızlık
Bazı kişiler bu etkileri hafif yaşarken, bazıları daha zor tolere eder.
Bunun nedeni:
Genetik yapı
Bağırsak hassasiyeti
İlacın dozu ve artış hızı
Bulantı Yaşayanlar Daha Fazla mı Kilo Verir?
Evet, bazı çalışmalarda bulantı yaşayanların daha fazla kilo verdiği gözlenmiştir
Ancak bu durum herkes için geçerli değildir
Tedavide amaç yan etkiyi artırmak değil, dengeyi yakalamaktır
Geleceğin Tıbbı: Kişiye Özel Zayıflama
Bu yeni bilgiler bize önemli bir kapı açıyor:
Gelecekte herkes için aynı tedavi yerine
“Kişiye özel tedavi” dönemi başlayacak
Belki de yakın zamanda:
Genetik testler yapılacak
Hangi ilacın size daha uygun olduğu önceden belirlenecek
Gereksiz deneme-yanılma azalacak
SONUÇ: Mucize Değil, Bilim
Zayıflama iğneleri gerçekten etkili olabilir. Ancak:
Herkeste aynı sonucu vermez
Genetik önemli bir rol oynar
Yaşam tarzı en az ilaç kadar belirleyicidir
En doğru yaklaşım:
İlacı mucize olarak görmek değil, bilimsel bir araç olarak kullanmaktır.'' ifadelerini kullandı.