MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında muhalefete sert çıkan Bahçeli "Çapları MHP'yi tartışmaya yetmez" dedi. Bahçeli, ABD, İsrail- İran savaşıyla ilgili "Silahlar geçici sustu, hesap kapanmadı." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in dile getirdiği 'ara seçim' için "Türkiye’yi karıştırmaya heves etmesin. Ara seçim yok, seçim zamanındadır ve Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

'SİLAHLAR GEÇİCİ SUSTU, HESAP KAPANMADI'

-28 Şubat 2026'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın 7 Nisan'da iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir.

-Bu ateşkes tarafların stratejik ve temel hedeflerine ulaşamadığı bir noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkan tanıyan geçici bir duraklama niteliğindedir. Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır. Ortada bitmiş bir kriz değil, bilek güreşi var. Silahlar geçici sustu, hesap kapanmadı.

-3. dünya savaşının sürekli dile getirildiği böyle bir dönemde ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin bir barış mekanizmasının hayata geçirilmesi gereklidir. Türkiye elini taşın altına koymaya hazırdır.

-İran cephesinde frenleme olurken Lübnan cephesi açık tutulmaktadır. Siyonist hesapların bölgeyi terk etme niyeti olmadığını göstermektedir. Saldırılar derhal durdurulmalı.

"İSRAİL BU SAVAŞIN GERÇEK VE TEK SORUMLUSUDUR"

-İsrail bu savaşın gerçek ve tek sorumlusudur. ABD'nin şımarık çocuğun saldırısını nasıl teşvik ettiği de çifte standartı göstermektedir.

"ÇAPLARI MHP'Yİ TARTIŞMAYA YETMEZ"

-Terörsüz Türkiye sürecini bahane edetek MHP'nin çizgisini sorgulamaya yeltenen sözde muhalefet kendi basiretsizliğini ele veriyor. Çapları MHP'yi tartışmaya yetmez.

-Savaş sadece tankla, tüfekle yürütülmez. Bugün tohumu kim üretiyorsa savaşın galibi odur. Gıda güvenliği milli beka meselesidir.

"NEREDE "GAYRİMEŞRU" BİR KAZANÇ ALANI VARSA..."

-Nerede "gayrimeşru" bir kazanç alanı varsa derhal devlet eli ile kapatılması gerekir.

-Polis teşkilatı devletin sokaktaki aklıdır. Bu teşkilat sadece suçla mücadelede değil, devletin varlığını somut alanda temsil eder. Canı pahasına vatandaşların güvenliği için vazifede olan bütün emniyet teşkilatımızı hürmetle selamlıyorum.

"POLİSLER YALNIZ DEĞİLDİR"

-Polislerimiz üzerindeki fazla müsai sorunu ihmal edilemez. Polislerin omuzuna ağır yük bindirilmektedir. Polis intiharları es geçilmemelidir. Görev ağırlığında ezilen polisler yalnız değildir. Yalnızlaştırılmamalıdır. Polis devletin sokaktaki nabzını tutan erken uyarı makenizmasıdır. Bu makanizma çökerse devlet felç olur.

ARA SEÇİM AÇIKLAMASI

Grup Toplantısının ardından soruları yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in dile getirdiği 'ara seçim' için "Türkiye’yi karıştırmaya heves etmesin. Ara seçim yok zamanındadır ve Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır" ifadelerini kullandı.