Özellikle “etkin pişmanlık” kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda yürütülen süreçte, geçtiğimiz hafta birçok tanınmış isim uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alındı. Medyaya yansıyan bilgilere göre, gözaltına alınan bazı kişilerin test sonuçları pozitif çıkarken, bazıları ise serbest bırakıldı.

Sonuçlar ne olursa olsun, bu süreçte adı geçen pek çok sanatçının kamuoyu nezdinde itibar kaybına uğradığı görülüyor. Daha önce testleri pozitif çıkan bazı oyuncuların projelerden çıkarılması, yeni soruşturmaya dahil edilen isimlerin kariyerlerinin nasıl etkileneceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

PROJEDEN ÖNCE UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Sektör içinde konuşulanlara göre, yapımcılar artık projelere başlamadan önce oyunculara uyuşturucu testi yaptırmayı gündemine almış durumda. Bunun arkasında, kısa süreli gözaltıların bile çekim takvimini aksatması ve ciddi ekonomik kayıplara yol açması yatıyor.

Öte yandan bu olası uygulama, oyuncular arasında ciddi tartışmalara neden oluyor. Bazı sanatçılar, bu tür testlerin özel hayata müdahale anlamına geldiğini ve meslektaşların “fişlenmesi” riskini doğurduğunu savunuyor. Ayrıca oyuncuların, toplumda yanlış bir şekilde “uyuşturucu kullanan kişiler” olarak genellenmesinin mesleğe zarar verdiği ifade ediliyor.

Yapım şirketlerinin böyle bir adım atıp atmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sektördeki bazı yapımcılar bu tür önlemlerin ileride zorunlu hale gelebileceğini düşünürken, bazıları ise bunun etik açıdan sorunlu olabileceğini dile getiriyor.

Öte yandan, yürütülen soruşturmaların arka planına dair farklı görüşler de bulunuyor. Bazı sanatçılar, bu sürecin yalnızca bir adli mesele olmadığını, aynı zamanda sanat dünyası üzerinde baskı oluşturabilecek bir araç olarak kullanıldığını öne sürüyor.

Sanat camiasındaki bu gelişmeler, yalnızca bireysel kariyerleri değil, aynı zamanda sektörün genel işleyişini ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda.