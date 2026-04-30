Siyaset kulisleri erken seçim tartışmalarıyla çalkalanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den gelen "Ekim 2027" açıklaması gündeme oturdu. Gazeteci Fatih Altaylı, son köşe yazısında bu tarihin matematiksel ve siyasi imkansızlıklarına dikkat çekerek Özel’in tavrını sert bir dille eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Cumhur İttifakı’nın mevcut sandalye sayısının tek başına seçimi öne almaya yetmediğini hatırlatan Altaylı, Erdoğan’ın dördüncü kez aday olabilmesinin anahtarının muhalefetin elinde olduğunu vurgulayarak, CHP liderinin, iktidarın ihtiyaç duyduğu bu "can simidini" şimdiden kabullenmiş görünmesini ise "normal olmayan bir tutum" olarak nitelendirdi.

Altaylı'nın köşe yazısı şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtulmuş Mutlu’ya verdiği röportaj beni epey şaşırttı.

Özel, CHP’nin seçim kampanyasını 4 Mayıs’tan itibaren başlatacağını söylemiş ve seçimlerin 2027 Ekim ayı içinde yapılacağını düşündüğünü de belirtmiş.

Ben CHP’nin seçim kampanyasını 19 Mart 2025’te ya da en geç 23 Mart 2025’te başlattığını zannediyordum; ancak başlatmamış, 4 gün sonra başlatacakmış.

Herhalde henüz Cumhurbaşkanı adayının kimliği kesinleşmemiş bir kampanya yürütecekler gibi görünüyor.

Bunda bir mahzur yok. Halk oyuyla belirlenmiş aday İmamoğlu’nun durumu netleşmeden başka aday göstermemeleri anormal bir tutum değil.

Anormal olan Özgür Özel’in “Seçimin 2027 Ekim’inde yapılacağını zannediyorum. Bütün emareler bunu gösteriyor” demesi. Oysa Meclis aritmetiği böyle bir olasılığa yeşil ışık yakmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4. kez aday olabilmesi için şart olan “öne alınmış” bir seçim için 360 milletvekilinin buna onay vermesi gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın şu anki vekil sayısı 328.

Seçimi öne almaya yetmiyor.

Bağımsızların tamamını ve Yeni Yol grubunu eklesen yine yetmiyor.

Yeniden Refah ve Saadet Partisi’nin de onayı gerekiyor.

Ya da DEM’in iktidar ile işbirliği.

Anlaşılıyor ki, Özgür Özel bunu yani DEM’in ya da diğerlerinin veya belki de hepsinin öne alınmış seçimi ve dolayısıyla Erdoğan’ın adaylığını destekleyeceğini düşünüyor.

Zaten kamuoyunda da genel beklenti bu yönde.

Ama CHP liderinin böyle bir şeyi peşinen kabullenmiş görünmesi doğrusu bana pek normal gelmedi.

En azından daha öncesi söylemleri ile karşılaştırıldığında."