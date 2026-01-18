Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda uygulanan eğitim ve yan hizmet ücretlerine yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Son üç yılda ücret mevzuatına aykırı uygulamalar nedeniyle denetim sırasında eksiklikleri veya aykırılıkları bulunan 1931 kuruma 83 milyon lirayı aşan ceza kesildi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, özel okullarda artan eğitim ücretleri ile servis, yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmet bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede usulsüz zam artışları soruldu.

“AİLELER ÜZERİNDE EKONOMİK BASKI OLUŞTURUYOR"

Verilen önergede özel okulların fahiş fiyatlar uygulaması, yönetmelik dışı zamlar yapması ve ek hizmet bedellerinin aileler üzerinde baskı oluşturduğuna yer verildi. 2023-2024 ve 2024-2025 dönemlerinde mevzuata aykırı zam yapan okul sayısı ve uygulanan yaptırımların açıklanması talep edildi.

2025-2026 ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in verdiği yanıtta, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin ortalama ücretler de paylaşıldı. Buna göre özel okullarda ortalama yıllık eğitim ücreti 232 bin 534 lira olurken; etüt için 58 bin 418 lira, takviye kurslar için 57 bin 88 lira, kitap ve kırtasiye için 52 bin 181 lira, kıyafet için 23 bin 984 lira talep edildiği bildirildi. Yemek ücretinin ortalama 99 bin 546 lira, servis ücretinin ise 93 bin 620 lira seviyesinde olduğu aktarıldı.

"ÜFE VE TÜFE'Yİ AŞAMAZ"

Bakanlığın verdiği yanıtta okulların belirleyebileceği zamların, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasını aşamayacağı vurgulandı. Ücretlerin ilan ve belirlenme takvimine ilişkin kuralların da altı çizildi.

6 BİN 500 OKULDAN BİN 931'İNE CEZA KESİLDİ

MEB’in açıklamasına göre, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında ücret uygulamaları nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 özel öğretim kurumu hakkında inceleme ve soruşturma yürütüldü. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 1931 kuruma, toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulandı.