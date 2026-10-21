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Kaynak: Haber Merkezi

Özbekistan'da Latin esaslı Özbek alfabesinin geliştirilmesine ilişkin yeni yasa Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanarak onaylandı. Türk Dil Kurumu, 21 Ekim Özbek Dili Bayramı'nda alınan kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yeni düzenleme, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun temel ilkelerinden biri olan “tek ses - tek harf” uygulamasını hayata geçiriyor.

YENİ ALFABE 28 HARFTEN OLUŞUYOR

Özbekistan Senatosunun onay sürecinden geçen ve uzmanların bilimsel katkılarıyla son şeklini alan yeni alfabe, 28 harf ve bir kesme işaretinden oluşuyor.

Düzenlemeyle birlikte o‘, gʻ, sh ve ch şeklindeki harf birleşimleri yerine sırasıyla ö, ğ, ş ve ç kullanılacak. “ng” harf birleşimi ise alfabeden çıkarıldı.

Türk Dil Kurumu, kararın ortak Türk alfabesi çalışmaları açısından önemli bir adım olduğunu belirterek Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve süreçte yer alan isimlere teşekkür etti.