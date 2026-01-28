Almanya Bundesliga’da Ozan Kabak’ın formasını giydiği Hoffenheim, deplasmanda Werder Bremen’i 2-0 yendi. Hoffenheim’ın gollerini A. Prass (44. dk) ve G. Prömel (54. dk) kaydetti. Ozan Kabak, maçın 59. dakikasında A. Kramaric’in yerine oyuna dahil oldu.

Maçın 52. dakikasında Hoffenheimlı W. Burger kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu galibiyetle

Hoffenheim, 39 puanla 3. sıraya yükselirken, Werder Bremen 18 puanla 15. sırada kaldı.

Hoffenheim bir sonraki maçında evinde Union Berlin’i, Werder Bremen ise Borussia Mönchengladbach’ı ağırlayacak.