Bundesliga’nın 19. haftasında Hoffenheim, deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 3-1 mağlup etti.

MİLLİ YILDIZLAR CAN UZUN VE OZAN KABAK MAÇA DAMGA VURDU

Ozan Kabak attığı golle galibiyete katkı sağlarken Can Uzun Kalimuendo’nun golünde asist yaptı. Milli futbolcuların performansı mücadeleye damga vurdu.

Can Uzun'un asistinde Kalimuendo, Frankfurt'u 1-0 öne geçirdi! pic.twitter.com/CzAW9hrdir — S Sport Plus (@ssportplustr) January 24, 2026

CAN UZUN FRANKFURT'U ÖNE GEÇİREN GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Frankfurt Arena’daki karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. 18. dakikada Arnaud Kalimuendo’nun golüyle Eintracht Frankfurt 1-0 öne geçti. Bu golde asisti yapan isim Can Uzun oldu.

OZAN KABAK GOLÜ ATTI, TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ! pic.twitter.com/aRmcfngjgh — S Sport Plus (@ssportplustr) January 24, 2026

OZAN KABAK İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNEN HOFFENHEIM'I ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarıyı geride kapatan Hoffenheim, ikinci yarıda reaksiyon gösterdi. 52. dakikada Max Moerstedt skoru eşitledi ve oyunun dengesi değişti.

Dakikalar 60’ı gösterdiğinde sahneye Ozan Kabak çıktı ve Hoffenheim'ı öne geçiren golü kaydetti. Golden sadece bir dakika sonra Can Uzun kenara alındı.

HOFFENHEIM 20 DAKİKADA BULDUĞU 3 GOLLE MAÇI KOPARDI

Hoffenheim baskısını sürdürdü. 65. dakikada Aurele Amenda’nın kendi kalesine attığı gol farkı ikiye çıkardı ve mücadelede kontrol tamamen konuk ekibe geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Hoffenheim E.Frankfurt deplasmanında 1-0 geriden gelerek kazanmasını bildi.

Bu sonuçla E.Frankfurt 27 puanda kalırken Hoffenheim puanını 36'ya yükseltti.