Oyunseverlerin meraklı bekleyişi sona erdi... GTA 6'nın videosu yayınlandı

HARİTA GTA 5'İN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Oyun dünyasının en merak ettiği konulardan biri olan harita boyutuyla ilgili detaylar netleşti. Yapılan ön gösterim bilgilerine göre GTA 6 haritası, GTA 5'in iki katı; Red Dead Redemption 2'nin ise üç katı büyüklüğünde bir alan sunacak. Yalnızca Vice City şehri bile Los Santos'un iki katı büyüklüğündeyken, Vice City ve çevresindeki banliyölerin toplamı Los Santos ve çevresinden 11 kat daha geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Harita ekranında ise klasik blok ve sokak görünümleri yerine uydu görüntülerinden yararlanan detaylı bir sistem kullanılacak.