Paylaşılan görüntülerle birlikte oyunun harita büyüklüğünden gelişmiş polis yapay zekasına, dinamik ilişki mekaniklerinden araç çalma sistemine kadar pek çok kritik detay netleşti.
Oyunseverlerin meraklı bekleyişi sona erdi... GTA 6'nın videosu yayınlandı
Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı GTA 6 için Rockstar Games tarafından 26 dakikalık "Extended Look" tanıtım videosu yayınlandı.Haber Merkezi
Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) için hazırladığı 26 dakikalık "Extended Look" videosunu YouTube ve resmi internet sitesi üzerinden oyuncuların beğenisine sundu. Görsellerin tamamının PlayStation 5 üzerinden alındığı aktarılırken, yapımın dünyasını ve ana karakterleri tanıtan bu sinematik bakışın yanı sıra basın ön izlemeleriyle birlikte oynanış tarafındaki yenilikler de gün yüzüne çıktı.
HARİTA GTA 5'İN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Oyun dünyasının en merak ettiği konulardan biri olan harita boyutuyla ilgili detaylar netleşti. Yapılan ön gösterim bilgilerine göre GTA 6 haritası, GTA 5'in iki katı; Red Dead Redemption 2'nin ise üç katı büyüklüğünde bir alan sunacak. Yalnızca Vice City şehri bile Los Santos'un iki katı büyüklüğündeyken, Vice City ve çevresindeki banliyölerin toplamı Los Santos ve çevresinden 11 kat daha geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Harita ekranında ise klasik blok ve sokak görünümleri yerine uydu görüntülerinden yararlanan detaylı bir sistem kullanılacak.
JASON VE LUCIA İLİŞKİSİ OYNANIŞI ETKİLEYECEK
Hikaye, Vice City'de suça bulaşan Jason Duval ve Lucia Caminos karakterlerinin etrafında şekilleniyor. Oyuncular iki karakter arasında istediği zaman geçiş yapabilecek ve diğer karakteri yanına çağırarak birlikte aktivitelere katılabilecek. İki karakter aynı araçtayken yolcu koltuğundaki isim ateş edebilecek ya da sürücü koltuğu değiştirilebilecek.
İkilinin arasındaki ilişki seviyesi ise oyuncunun tercihlerine bırakılıyor. Birlikte alışveriş yapmak, spora gitmek, keşfe çıkmak veya soygunlara katılmak aralarındaki bağı güçlendirebilecek. Karakterlerin ilişkisi romantik bir boyuta taşınabileceği gibi yalnızca suç ortağı veya yakın arkadaş olarak da sürdürülebilecek. Bu durum hikayenin ilerleyişindeki bazı bölümleri doğrudan etkileyecek.
ETKİLEŞİMLİ GÜVENLİ EVLER VE KİŞİSEL GELİŞİM
Safehouse (güvenli ev) sistemi, Red Dead Redemption 2'deki kamp mekaniklerine benzer şekilde daha dinamik bir yapıya bürünüyor. Karakterlerin kendilerine ait günlük programları olacak ve evlere başka karakterler de girip çıkabilecek.
Bunun yanı sıra karakterlerin fiziksel görünümleri aktivitelerle değişecek. Spor yapmak güç ve kas kütlesini artırırken, fazla yemek yemek kilo alımına yol açacak. Araç bagajları ise işlevsel kullanılarak yedek kıyafet ve silah depolamak için alan sunacak.
ALT BÖLGELERDE YENİ POLİS VE SUÇ SİSTEMİ
Oyunda altı yıldızlı aranma sistemi geri dönüyor. Bir suç işlendiğinde polisin devreye girmesi için olayın bir NPC tarafından görülmesi veya alarmın çalması gerekecek. Polisler şüphelilerin yalnızca araçlarını değil, yüzlerini ve üzerlerindeki kıyafetleri de tanımlayabilecek. Bu nedenle araç değiştirmek, maske takmak ya da bagajdan yedek kıyafet giymek kaçış şansını artıracak.
Silahlı çatışmalarda ise düşmanları öldürmeden kol veya bacaklarından vurarak etkisiz hale getirme seçeneği sunulacak. Ayrıca oyuncunun davranışlarına göre şekillenen ve karakteri doğrudan "iyi" veya "kötü" olarak etiketlemeyen "Criminal Profile" sistemi oyuna dahil ediliyor.
ARAÇ ÇALMAK ZORLAŞIYOR VE PARA DAHAR KRİTİK HALE GELİYOR
GTA 6'da her aracı kolayca çalmak mümkün olmayacak. Otomobiller güvenlik seviyelerine göre ayrılacak ve lüks araçları çalabilmek için özel ekipmanlar gerekecek. Çalınan araçlar veya soygunlardan elde edilen altın ve mücevher gibi değerli eşyalar, doğrudan satılamayıp aracı aracılar üzerinden elden çıkarılacak. Ana hikayede ilerleyebilmek için zaman zaman belirli miktarda para toplama zorunluluğu da bulunacak.
ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI AÇIKLANDI
Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak oyunun başlangıç fiyatı ise 79,99 dolar olarak belirlendi.