Yerli malı belgesi almak için başvurusu yapılan ürünün yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yerli Malı Tebliğinde değişikliğe gidildi.

Tebliğe eklenen geçici madde ile tebliğin nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında tebliğ hükümlerinde değişiklik meydana geldi. Otomotiv için 1 Temmuz 2026’ya kadar değişiklik uygulanmayacak.

HANGİ HÜKÜMLER RESMEN UYGULANMAYACAK

Tebliğ kapsamında ürünlere yönelik yerli malı belgesi A sınıfından E sınıfına kadar değişikliğe gidiliyor. Yerli katkı oranı yüzde 91-100 arasında olan ürünler A sınıfında yer alırken, yüzde 81-90 arasındaki ürünler ise B sınıfında bulunuyor.

Yurt içinden temin edilen girdiler, ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolüne tabi tutuluyor.