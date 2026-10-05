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Kaynak: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz’a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayşenur, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşenur’un cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, bir süre sonra yakalanan otomobil sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.