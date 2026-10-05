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Kaynak: DHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Caddesi kavşağında meydana geldi. Şahin Acar (20) yönetimindeki 42 YJ 453 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Acar ile araçta bulunan Berkay Bakır (20), Belkız Apalak (19) ve Eda Nur İçöz (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 4 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.