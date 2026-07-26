Otomobilde ihanet pususu: Annenin feryatları yürekleri dağladı: Tetikçi tanıdık çıktı

Tutuklanan Serhat E.’nin ifadesinde, "Berat Ç. isimli kişiyi mahalleden tanıyorum, çocukluk arkadaşım olur, dostum olur. Tuana T. benim eski nişanlım olur. Ramazan T.’de Tuana’nın babası olur. Tuana ile anlaşamadığımız için nişanı attık. Ben Tuana’nın Ahmet ve Berat ile birlikte olduğunu bilmiyordum.