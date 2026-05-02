Eski bir lüks otomobil, kapısını kapattığınız andan itibaren size sunduğu ses yalıtımı, malzeme kalitesi ve sürüş keyfiyle farkını hissettiriyor. webtekno'dan Deniz Şen'in haberine göre, ancak 10-15 yaşındaki bu otomobiller, beraberinde ciddi riskler taşıyor.
Otomobilde büyük ikilem: Eski lüks mü, sıfır ekonomik mi?
Otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok kararsız kaldığı konulardan biri olan 'prestij mi, sorunsuzluk mu?' sorusunu masaya yatırdık. İşte iki seçenek arasındaki kritik farklar.Derleyen: Fatih Ergin
Eski bir lüks otomobilin artısı, yüksek prestij, elektrikli koltuklar, deri döşeme ve üst segment sürüş hissi.
Eksisi, yıpranmış yürüyen aksam, yüksek yedek parça maliyetleri ve sürpriz arıza riski.
SIFIR OTOMOBİL: KAFAM RAHAT OLSUN" DİYENLERİN TERCİHİ
Ekonomik segmentteki sıfır bir otomobil, konfor ve prestijde geri kalsa da garanti süresi ve düşük yakıt tüketimiyle mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Modern motor teknolojileri sayesinde şehir içinde ciddi tasarruf sağlayan bu modeller, beklenmedik masrafların önüne geçiyor.
ESKİ LÜKS OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT
Kararınız eski ama lüks bir otomobilden yana olduysa, burada dikkat etmeniz gereken kritik noktalar şöyle:
-Ekspertiz şart, ama sıradan değil. Mutlaka markaya hakim bir serviste detaylı kontrol yaptır. Özellikle motor, şanzıman ve elektronik sistemler detaylı incelenmeli.
-Aracın düzenli bakım görüp görmediğini kontrol edilmeli. Faturalı, kayıtlı geçmiş yoksa risk ciddi şekilde artar.
-Düşük km her zaman iyi demek değil. Uzun süre yatmış otomobillerde problem çıkarabilir. Kullanılmış ama düzgün bakılmış bir otomobil daha mantıklı.
-Otomatik şanzımanlı lüks otomobillerde en pahalı risklerden biri burası. Vites geçişlerinde sarsıntı, gecikme varsa uzak durmak gerekir.
-Camlar, koltuk ayarları, multimedya, sensörler… Lüks otomobilde elektronik çoktur ve en çok sorun çıkaran kısım burasıdır.