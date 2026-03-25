Osman Göçen, Avrupa Şampiyonası öncesinde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Milli güreşçi, organizasyonda altın madalya elde etmeyi hedefliyor.

Güreşe küçük yaşlarda başlayan Göçen, iki ağabeyinin yönlendirmesiyle bu sporla tanıştı. Katıldığı ulusal organizasyonlarda önemli dereceler elde eden sporcu, kariyerini uluslararası başarılarla da güçlendirdi.

Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan Göçen, 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda zirveye çıkmayı amaçlıyor.

86 kilogramda mücadele eden milli sporcu, güreşin hayatında erken yaşlardan itibaren önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Çocukluk döneminde sporla tanıştığını aktaran Göçen, antrenman sürecine ağabeyleriyle birlikte başladığını ve zamanla bu branşta kendisini geliştirdiğini belirtti. Süreç içerisinde milli takıma yükseldiğini vurgulayan sporcu, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelere değinen Göçen, Türkiye’de de birçok başarı kazandığını ifade etti. 2025 yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası’nda birincilik elde ettiğini belirten sporcu, geçen yıl Riyad’da gerçekleştirilen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda bronz madalya kazandığını hatırlattı.

Avrupa Şampiyonası’nı heyecanla beklediğini ifade eden milli güreşçi, daha önce üç kez bu organizasyonda madalya elde ettiğini ancak altın madalyaya ulaşamadığını belirtti. Bu yıl eksik olan başarıyı tamamlamak istediğini dile getiren Göçen, daha büyük hedeflerinin de bulunduğunu vurguladı.

Osman Göçen, kariyerindeki en önemli hedeflerinden birinin 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları olduğunu belirterek, bu organizasyonda Türkiye’yi temsil edip madalya kazanmayı amaçladığını ifade etti.