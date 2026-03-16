81 yaşındaki ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesiyle hastanede gözetim altına alındığı iddia edilmişti. Hayat arkadaşı Sevim Emre bu iddiaya kızdı ve sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. 'ORHAN ABİNİZ KALE GİBİ MAŞALLAH'

“Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun”

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay (doğum adı: Orhan Kencebay), 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da doğmuş Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist (özellikle bağlama virtüözü), aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

81 yaşında olan (2026 itibarıyla) Gencebay, Türk müzik tarihinde arabesk olarak anılan ancak kendisinin "yanlış ve eksik" bulduğu bu tanımlamayı reddederek "Serbest Türk Müziği", "Özgür Türk Müziği" veya "Gencebay Müziği" olarak adlandırdığı özgün bir ekolün yaratıcısı ve öncüsüdür. Klasik Türk müziği, halk müziği, batı müziği, caz, rock ve doğu motiflerini harmanlayarak 1960'lardan itibaren Türk popüler müziğine yenilikler getirmiştir.