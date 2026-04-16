Ordu’da Turizm Haftası kutlamaları, şehre değer katan isimlerin onurlandırıldığı anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Ordu’nun tanınmış iş insanlarından ve Karlıbel Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Karlıbel, hayırseverliğinin yanı sıra kente sunduğu vizyoner katkılar dolayısıyla Ordu Valiliği tarafından plaketle ödüllendirildi.

PLAKETİ İL MÜDÜRÜ TOPARLAK TAKDİM ETTİ

Şehrin turizm ve sosyal gelişimine sağladığı desteklerle bilinen Karlıbel’e plaketi, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak tarafından takdim edildi. Tören sırasında Karlıbel’in Ordu ekonomisine ve tanıtımına sunduğu katkılar vurgulandı.

"ORDU BENİM DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM ŞEHİR"

Ödül takdiminin ardından kısa bir açıklama yapan Ergin Karlıbel, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karlıbel, "Bu anlamlı ödül için Ordu Valiliği’ne teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğup büyüdüğüm şehir Ordu’ya hizmet etmeye, değer katmaya kararlılıkla devam edeceğim" dedi.

ÖRNEK BİR GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ

İnşaat, turizm, sağlık ve tarım gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Karlıbel Şirketler Topluluğu, sadece ticari başarılarıyla değil, Karlıbel Bilgi Vakfı aracılığıyla yürüttüğü eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle de Ordu’da örnek gösteriliyor. Ergin Karlıbel’in kente olan bağlılığı, bu ödülle bir kez daha tescillenmiş oldu.