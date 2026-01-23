Süper Lig'de haftanın açılış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 2-1'lik galibiyet almayı başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, gol yollarında etkili olamadı ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında oyuna giren Paul Onuachu, Christ Oulai’nin pasında 48. dakikada golü bularak bordo-mavilileri öne geçirdi. Kasımpaşa, 61. dakikada Fousseni Diabaté’nin golüyle skora denge getirdi.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Trabzonspor, 84. dakikada Oleksandr Zubkov’un klas vuruşuyla bir kez daha öne geçti. Konuk ekipte Kerem Demirbay, 90. dakikada arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer puanını 41’e çıkarırken, Emre Belözoğlu’nun ekibi Kasımpaşa 16 puanda kaldı.