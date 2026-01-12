Fırtına ve yoğun kar yağışı tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. Yaşanan olay sonrası birçok ilde okullar tatil edildi.

Birçok öğrenci, öğretmen ve veli hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ederken, Valiliklerden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

İşte okulların tatil olduğu iller:

BATMAN

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don riski sebebiyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime salı günü de ara verildiği açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, fakat bazı bölgelerde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların tatil edildiği ifade edildi. Bu kapsamda Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

ORDU

Ordu Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklamada ise, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" sözleri sarf edildi.

MALATYA

Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime Salı günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından gerçekleştirilen açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, şehir genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini yükselteceği ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği ifade edildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle il merkezinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi.

TOKAT

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi.

SİVAS

Sivas'ın Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

BATMAN

Batman’ın Kozluk ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildi.

MARDİN

Mardin Valiliği, şehir genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve soğuk hava riskine karşı Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde 13 Ocak Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.